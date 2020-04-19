



В медучреждениях Волгоградской области находятся 396 человек – 387 взрослых и 9 детей – с подозрением на коронавирус. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, дома в режиме самоизоляции – еще 1405 человек.

Напомним, сегодня стало известно о 14 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в регионе было зафиксировано 93 случаев, одна женщина скончалась.



