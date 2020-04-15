Общество 15.04.2020 16:31
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15.04.2020 16:31
В Волгограде завершается основной этап развертывания инфекционных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Как сообщил сегодня председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, первыми подготовили для приема больных коронавирусом два городских стационара – это областную клиническую инфекционную больницу №1 и областную детскую клиническую инфекционную больницу. Всего в структуре регионального здравоохранения было 1044 инфекционных коек. Сейчас их количество достигло 1571 единицы. Так, развернуты площадки для лечения пациентов с коронавирусом на базе городских больниц №4, №3, такое отделение работает в городской клинической больнице №3. До 20 апреля планируется завершить основной этап развертывания койкомест и довести их количество до 2019.
На следующем этапе региональные власти намерены открыть инфекционные отделения в клинической больнице №12, а также задействовать под эти цели филиал федерального медико-биологического агентства, городскую больницу города Камышина, Михайловскую и Урюпинскую центральные районные больницы. В Волжском планируют помимо инфекционной больницы №2 использовать впоследствии для этих целей городскую больницу №3.
Во всех перечисленных медучреждениях врачи и персонал проходят обучение методикам лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе и дистанционно.
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