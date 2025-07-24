Энергетики в Волгоградской области к данному часу восстановили электроснабжение более 90% потребителей в районах, пострадавших накануне от мощного урагана, сообщили V102.RU в компании «Россети Юг».

Ранее сообщалось, что в эпицентре стихии оказались Палласовский, Старополтавский, Николаевский и Быковский районы. Большей части потребителей энергоснабжение восстановили еще вечером 23 июля, в том числе по резервным схемам.

- Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» продолжают устранять технологические нарушения на объектах распределительного электросетевого комплекса области и одновременно проводить ремонтные работы на поврежденных участках линий электропередачи, - сообщили утром 24 июля в компании.

Аварийные бригады работают в особом режиме.

Напомним, накануне на регион обрушился мощный шторм с ливнем, грозой и сильным ветром.