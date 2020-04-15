Волгоградским медработникам возместят транспортные расходы





Медицинским работникам в Волгоградской области, которые выезжают на вызовы граждан, компенсируют транспортные расходы. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на видеоселекторном совещании с главврачами губернатор Андрей Бочаров.

Компенсационные выплаты в размере 1000 рублей получат в регионе более 50 тысяч человек, в их числе и социальные работники, которые задействованы в обслуживании людей старшего поколения. Глава региона отметил, что медперсонал и соцработники получат до 1 мая компенсации, вне зависимости общественным или личным транспортом они пользуются.

Андрей Бочаров подчеркнул, что все медицинские и социальные работники, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, должны проходить регулярные обследования и тесты.



