Стулья Кроссбэк и Такер — удачное решение для оснащения сегмента HoReCa

Общество 10.04.2020 19:12 Реклама
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10.04.2020 19:12 Реклама
Сфера гостинично-ресторанного бизнеса предлагает стулья самых разных форм и видов: классические, с мягким сиденьем или наоборот с более жестким основанием. Как среди них выбрать те, которые идеально соответствует мебельному оснащению вашего заведения, рассказали ИА «Высота 102» в компании ChiedoCover.
Большинство заведений в сегменте HoReCa1 отдают предпочтение практичным и надежным моделям, это обусловлено повседневным использованием и уходом за этим элементом мебели.
Стулья Кроссбэк — это универсальная модель, предназначенная для использования практически в любом стиле. На сегодняшний день такие стулья с успехом применяются при оснащении ресторанов или кафе в лофт стиле. При более детальном рассмотрении виден уникальный и эксклюзивный стиль спинки, изогнутые элементы основания — все это придает неповторимый и не похожий ни на что другое дизайн данных моделей. Говоря об особенностях таких стульев, следует отметить материал изготовления — массив дерева. Это экологичный и безопасный материал, характеризующийся длительным сроком эксплуатации и высокими показателями эргономики. Помимо того, стулья Кроссбэк активно применяются в других стилях: очень органично смотрятся в классических русских ресторанах, интерьер которых выполнен с использованием массива дерева, в таких заведениях данные модели стульев прекрасно дополнят основную стилистику заведения.
Стулья Такер — это утонченная модель, для настоящих ценителей массива дерева. Такая модель деревянных стульев отлично смотрится в экологическом стиле. Сегодня широко представлены стулья Такер в различных цветах. Яркие цвета в сочетании с просторным помещением и большими панорамными окнами в кафе или ресторане — это основные характеристики эко стиля. Помимо приятного эстетического восприятия, стулья Такер обладают некоторыми техническими особенностями: небольшой вес. Это способствует тому, что такие стулья может переставить с места на место даже хрупкая девушка, это очень актуально, поскольку, как правило, официанты и администраторы — девушки. В тоже время данные стулья выдерживают различные физические и механические нагрузки, поэтому им не страшно повседневное использование, они на это рассчитаны.
Итак, стулья Кроссбэк и Такер — великолепное решение для HoReCa, если вы планируете открытие кафе или ресторана, тогда данные модели мебели легко решат проблему мебельного оснащения заведения.
Купить стулья Кроссбэк и Такер можно на сайте компании ChiedoCover. Большой выбор аксессуаров в кафе и ресторан представлен в каталоге продукции. Основная деятельность компании — производство и продажа банкетной мебели и текстиля. Доставка товаров осуществляется по всей России и странам СНГ любой удобной транспортной компанией. ChiedoCover — качество и надежность, проверенная временем.
Фото предоставлены компанией ChiedoCover
1HoReCa – отель, ресторан, кейтеринг
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