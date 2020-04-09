Общество

Сбербанк поддержал всероссийский школьный конкурс «Большая перемена»

Общество 09.04.2020 15:29
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09.04.2020 15:29


Открыта регистрация на всероссийский конкурс школьников «Большая перемена». Проект, организованный при поддержке Сбербанка, АНО «Россия — страна возможностей», проектом «ПроеКТОриЯ» и Российским движением школьников, поможет выявить скрытые таланты и даст шанс проявить себя тем, кто не выделяется при стандартных подходах в оценке успеваемости.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, победителям будет оплачено обучение в ведущих вузах России, школьники средних классов получат денежные призы, которые можно использовать для обучения. Педагоги, которые подготовят победителей, станут обладателями сертификатов на прохождение специальных программ в лучших образовательных центрах страны, а их школы получат финансовую поддержку для совершенствования своей научно-технической базы.
Марина Ракова, вице-президент Сбербанка: «Конкурс "Большая перемена" — новый формат, в котором может принять участие каждый ученик 8−10-го классов. Причем победителями станут не только школьники, но и учителя. Особо хочу подчеркнуть, что конкурс носит командный характер — участники сами формируют команды и выбирают наставников, а мы со своей стороны делаем все, чтобы вы могли реализовывать самые смелые идеи, новые проекты, направленные на позитивные социальные изменения. Убеждена, что "Большая перемена" позволит сформировать новое образовательное сообщество людей, которые создают новое будущее».
Конкурс состоит из нескольких этапов, которые продлятся с марта по октябрь 2020 года.
•  Регистрационный этап стартовал 28 марта и продлится по 23 июня.
•  Тестирования. Задания подбираются под индивидуальные особенности каждого ребенка. Специально для этого на старте конкурса проводятся тестирования в игровой форме на вид интеллекта, тип личности, общую эрудицию и профориентацию. По итогам тестов для них будет разработана персональная карта профессионального развития и набор рекомендаций, как развить свои навыки, в том числе подборка специальной литературы и видеоматериалов, а также рекомендации по вузам и потенциальным компаниям-работодателям.
• Мотивационный этап. Творческое задание «Почему я пришел на конкурс». Формат выполнения может быть разным — от письменного эссе и видеоролика до скетча, интервью или логической схемы.
 Решение кейсов. Участники вместе с командой и любимым учителем работают над решением предложенных задач или выбирают тематическое направление самостоятельно.
• Очные полуфиналы (6000 лучших участников) будут проходить в 18 регионах страны с 20 июля по 14 сентября 2020 года.
• В финале конкурса, который состоится в октябре 2020 года, примут участие 1200 лучших конкурсантов вместе со своими учителями. 
Главным критерием конкурсного отбора будет оценка навыков, которые могут быть полезны школьнику в современном мире. Прежде всего — умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях.
Первые этапы конкурса пройдут удаленно на платформе сайта «Большая Перемена.онлайн». Особое значение это приобретает во время продленных школьных каникул и в ситуации, когда образовательным учреждениям рекомендовано переходить на дистанционное обучение.
В условиях распространения коронавирусной инфекции Сбербанк уже предложил технологическое решение для дистанционного обучения полумиллиона школьников. С 30 марта к школьной образовательной платформе Сбербанка подключились школьники из семи регионов России. Банк предоставил более чем 1000 школ в разных городах страны цифровое решение для обеспечения беспрерывной работы по освоению учебной программы. 
«Конкурс «Большая перемена» — это ещё одна возможность для талантливых ребят заявить о себе, – отметил Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка. – Сегодня наша общая задача непрерывно улучшать образовательный процесс, адаптировать его под индивидуальные особенности учеников, и так, шаг за шагом, будет формироваться новый культурный код». 
Он также отметил, что до 30 апреля идет прием заявок на еще один конкурс для педагогов и студентов педагогических вузов – «Учебные материалы для школы будущего», который проводится Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Агентством стратегических инициатив.
Фото freepik - ru.freepik.com</a> 

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