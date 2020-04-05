Водителей предупреждают о возможном снеге и гололеде на трассах Волгоградской области





Подразделения ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» приготовились расчищать трассы от снега и гололеда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе федерального учреждения, все профильные службы предупреждены и приведены в режим готовности. Согласно данным Гидрометцентра, в ближайшие сутки на подведомственных ФКУ дорогах Волгоградской области возможны неблагоприятные погодные условия. Прогнозируются осадки, преимущественно в виде снега, при колебаниях воздуха от +3 до -10 градусов.

В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными реагентами на магистрали могут выйти до 181 единицы техники. Дежурство на трассах ведется круглосуточно. Контроль за ситуацией ведется, в том числе, при помощи систем метео- и видеоконтроля, установленных вдоль сети автодорог.

Дорожные службы призывают водителей неукоснительно соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим, соответствующий погоде, соблюдать дистанцию, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.



