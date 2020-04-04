Общество

Суд вынес первое решение по нарушению режима самоизоляции в Волгоградской области

Общество 04.04.2020 10:26
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04.04.2020 10:26


22-летней жительнице Котово Волгоградской области придется заплатить штраф в 15 тысяч рублей за то, что она покинула свой дом и нарушила режим самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, девушка недавно вернулась из ОАЭ и должна была 14 дней находиться дома. Однако накануне полицейские зафиксировали факт отсутствия ее в своем жилище. Был составлен протокол и передан в суд. 
Накануне такие же протоколы были составлены в отношении еще троих граждан – жительницы Краснооктябрьского района и двоих жителей Калача-на-Дону. Всего были проверены 1597 граждан на соблюдение режима самоизоляции.
Напомним, сумма штрафа за подобное нарушение составляет от 15 до 40 тысяч рублей. За нарушение правил передвижения по городу - от 1 до 30 тысяч рублей.

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