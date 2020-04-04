Сокращается количество поездов "Волгоград-Москва"

Общество 04.04.2020 09:56
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04.04.2020 09:56
С 7 апреля РЖД временно сокращает периодичность курсирования 37 поездов, 53 поезда будут временно отменены. В частности, сокращена периодичность курсирования поезда №15/16 Волгоград – Москва (он будет отправляться из Волгограда раз в четыре дня, начиная с 7 апреля, из Москвы – с той же периодичностью, начиная с 8 апреля). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Отменяются следующие поезда:
- №17/18 Саратов – Москва отправлением из Саратова с 7 апреля, из Москвы – с 8 апреля;
- № 302/301 Грозный – Волгоград отправлением из Грозного с 6 апреля, из Волгограда – с 7 апреля.
- №213/214 Саратов – Ростов-на-Дону отправлением из Саратова с 8 апреля по 24 мая (кроме 16 мая), из Ростова-на-Дону – с 9 апреля по 25 мая (кроме 17 мая);
- №239/240 Саратов – Москва отправлением из Саратова 16, 28 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая, из Москвы –¬ 17, 29 апреля, 5, 6, 8, 12, 13 мая.
В РЖД пояснили, что для сохранения устойчивого межрегионального сообщения решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и, если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.
Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Холдинг "РЖД" отмечает значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании. Так, с 21 марта текущего года наблюдается более чем 50% снижение количества отправленных пассажиров на сети ОАО "РЖД" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возврат проездных документов с датой поездки, приходящейся на апрель, в 5 раз выше прошлого года, а на май – более чем в 3 раза. Количество проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май – менее 60% от уровня прошлого года.
Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда. При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг "РЖД" незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости – увеличит предложение для пассажиров, пояснили в компании.
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