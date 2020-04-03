Здравоохранение

Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу

Здравоохранение 03.04.2020 10:54 Новости компаний
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03.04.2020 10:54 Новости компаний


ВТБ совместно с портфельной компанией РФПИ запускает сервис консультаций врачей для своих клиентов и членов их семей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, услуга предоставляется в дистанционном формате и является бесплатной. 
 В рамках онлайн-консультаций дежурный терапевт, педиатр и инфекционист ответят на все вопросы, связанные с симптомами коронавирусной инфекции и необходимыми мерами предосторожности. Консультации доступны клиентам в формате текстового чата, аудио или видео звонка с помощью мобильного приложения «Доктис» для платформ iOS и Android. Приложение достаточно установить на смартфон, зарегистрироваться и использовать промо-код VTB для получения необходимой консультации. 
 Сервис «Медсоветник» поможет организовать обследование и лечение в специализированном медицинском учреждении, сообщив о ближайших клиниках и лабораториях, где можно сдать анализы на COVID-19. Клиенты также смогут уточнить, какова процедура получения медицинской помощи на дому или госпитализации, если у пациента обнаружат опасное заболевание. 
 Помимо консультаций по коронавирусной инфекции терапевт и педиатр смогут помочь клиентам с общими вопросами о состоянии здоровья, не требующими экстренной медицинской помощи. Консультации будут оказывать врачи сети клиник Мать и дитя, Объединенных Медицинских Систем и других ведущих профильных медицинских центров. Акция продлится до 1 июня 2020 г. 
 «Забота о клиентах является высшей ценностью банка ВТБ. В текущих условиях мы приняли несколько важных решений, которые помогут нашим заемщикам облегчить исполнение своих финансовых обязательств. Одним из них стало введение кредитных каникул с отсрочкой платежа для клиентов, пострадавших от пандемии коронавируса, - отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. - Мы понимаем, что вопросы здоровья сейчас наиболее актуальны для клиентов, поэтому рады предложить им бесплатный доступ к качественной онлайн-медицине. Новый сервис позволит им своевременно получить все необходимые консультации, не выходя из дома». 
РФПИ совместно с Российско-Японским инвестиционным фондом и рядом ближневосточных партнеров инвестировал в многофункциональный телемедицинский сервис «Доктис» в 2018 году
«РФПИ активно участвует в борьбе с распространением COVID-2019 с момента появления первых новостей о новом коронавирусе. В условиях пандемии и карантина необходимо предоставить возможность как можно большему числу людей в любых регионах страны удаленно получать консультации профессиональных и авторитетных врачей. Поэтому в текущей ситуации мы приняли решение реинвестировать дивиденды «Доктис» в борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы рады совместно с Банком ВТБ сделать сервис «Доктис» доступным для еще большего числа граждан России», - прокомментировал Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
 «Сейчас очень важно избегать посещений публичных мест, включая клиники, если речь не идет об экстренной медицинской помощи. Многие вопросы можно решить в режиме телемедицинской консультации – удаленно, с помощью мобильного устройства. Мы рады, что ВТБ выбрал для своих клиентов сервис "Доктис", объединяющий ведущих врачей, которые смогут оперативно оказать необходимую помощь», - комментирует Марк Курцер, основатель сервиса Доктис, генеральный директор ГК «Мать и дитя».
 Промо-код: VTB. Ссылка на мобильное приложение Доктис: https://www.doctis.ru/#sendmelink
 

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