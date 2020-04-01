Только за похоронным пособием пустят в отделения Пенсионного фонда Волгоградской области

Общество 01.04.2020 18:35
0
01.04.2020 18:35
Клиентские службы отделения пенсионного фонда по Волгоградской области с сегодняшнего дня прекращают прием посетителей до особого распоряжения. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, это связано с введением новых ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в частности, касающихся передвижения граждан. Непосредственно прийти в клиентские службы пенсионного фонда можно только за пособием по погребению на неработающего пенсионера.
Реклама
88-летняя медработник из Волгоградской области: «Я помню эпидемию черной оспы в Советском Союзе. Врачи все делают правильно"01.04.2020 20:32
Общество 01.04.2020 20:32
Жителей Волгоградской области обязали выкидывать мусор со справкой01.04.2020 16:40
Общество 01.04.2020 16:40
Полковник из Ставрополя возглавил ГУ МЧС по Волгоградской области01.04.2020 16:38
Общество 01.04.2020 16:38
В Волгограде из громкоговорителей оповещают о режиме самоизоляции01.04.2020 14:47
Общество 01.04.2020 14:47
Два теплохода вывезли дачников с острова Сарпинский в Волгограде01.04.2020 14:42
Общество 01.04.2020 14:42
Пожилую пациентку с коронавирусом в Волгограде спасают кислородом01.04.2020 12:24
Общество 01.04.2020 12:24
Волгоградская область перенимает "зеленый" опыт Европы в борьбе с коронавирусом01.04.2020 10:59
Общество 01.04.2020 10:59
В Волгограде из-за нарушителей режима самоизоляции пускают резервные автобусы01.04.2020 10:50
Общество 01.04.2020 10:50
Не одни дома: в Волгоградской области огородили детские площадки01.04.2020 10:42
Общество 01.04.2020 10:42
В администрации Волгоградской области переходят на виртуальные заседания01.04.2020 08:43
Общество 01.04.2020 08:43
МИД ищет способ репатриации с Фиджи волгоградского депутата и попутчиков31.03.2020 22:33
Общество 31.03.2020 22:33
Волжский и Волгоград свяжут спецрейсы: расписание автобусов31.03.2020 21:48
Общество 31.03.2020 21:48
В Волгограде опубликовано расписание движения транспорта по спецмаршрутам31.03.2020 16:54
Общество 31.03.2020 16:54
В Волгоградской области подсчитали количество аппаратов ИВЛ в реанимациях31.03.2020 15:10
Общество 31.03.2020 15:10
Никакой давки: в Волгограде пассажиров спецрейсов обяжут соблюдать дистанцию31.03.2020 14:03
Общество 31.03.2020 14:03
Реклама