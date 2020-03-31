В Волгограде опубликовано расписание движения транспорта по спецмаршрутам

Общество 31.03.2020 16:54
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31.03.2020 16:54
С 1 апреля общественный транспорт в Волгограде будет курсировать по специальным маршрутам утром с 6-00 до 9-00 и вечером с 16-00 до 20-00. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, автобусы, трамваи и троллейбусы будут останавливаться на всех предусмотренных по ходу движения остановочных пунктах. Интервал движения составит от 3 до 15 минут. Транспорт будет ходить по следующему расписанию:
На всех транспортных средствах будет размещена табличка «Специальный» с указанием номера маршрута.
Стоимость проезда осталась прежней – 25 рублей за наличные деньги, 20 рублей – по карте «Волна». Роспотребнадзор рекомендует гражданам отказаться от оплаты проезда наличкой в пользу электронной системы оплаты.
Специальные транспортные маршруты разработаны муниципалитетом совместно с крупными предприятиями непрерывного производственного цикла, организациями, задействованными в жизнеобеспечении города, включая медучреждения и продовольственные магазины. Во всех других случаях, как отмечают в администрации города, работодателям необходимо организовать перевод работников на дистанционную работу. Если это сделать невозможно, то работодатель обязан организовать их перевозку с места жительства к месту работы и обратно.
Во всем подвижном составе, работающем по спецмаршрутам, будет проводится обязательная обработка всех поверхностей, включая, поручни, пассажирские сиденья, стекла, двери, пол, специальным дезинфицирующим раствором. Данная процедура производится несколько раз в сутки на конечных остановках. Полная обработка транспорта производится по возвращении автобуса или трамвая в парк.
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