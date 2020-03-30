Общество

В Волгограде и в Волжском полностью останавливается общественный транспорт

Общество 30.03.2020 19:52
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30.03.2020 19:52


Волгоградская область по примеру Москвы и ряда других регионов ввела новые ограничительные меры в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса.  С 1 апреля в Волгоградской области прекращаются все регулярные межмуниципальные перевозки междугородних автобусов и электричек. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, также в Волгограде и в Волжском приостанавливается движение общественного городского электротранспорта (включая электрички), автобусов и маршруток. Временно закроют движение и для речных трамвайчиков. 
В областном центре и в Волжском будут организованы специальные маршруты в утренние и вечерние часы для сотрудников учреждений и предприятий, где невозможно организовать работу в дистанционном режиме.
Также до 1 июня приостанавливается бронирование мест и  размещение жителей и гостей региона в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и на турбазах.  Всем жителям рекомендован режим самоизоляции. 
Напомним, в настоящее время в Волгоградской области выявлены 4 случаев заболевания коронавируса. 
Как можно будет доехать на работу и вернуться домой с 1 апреля?
Расписание специальных маршрутов для сотрудников учреждений и предприятий, где невозможно организовать работу в дистанционном режиме в утренние часы с 6.00 до 9.00 и в вечерние часы  с 16.00 до 20.00.
Автобусы:
Кинотеатр «Юбилейный» - «ТРК «Мармелад»
Площадь Возрождения – ОАО «ВГАЗ-Суал» Алюминиевый завод.
Поселок Водстрой – поселок ГЭС.
Больничный комплекс – ул. им. Тулака
Жилгородок – «Родниковая долина»
Поселок ГЭС – ВолгоГРЭС
Ж/д вокзал – пос. Горьковский
Ж/д вокзал – ж/д больница
Аэропорт – ж/д вокзал.
Трамвай
Судоверфь – АО «Каустик»
Электропоезд
Ст. Шпалопропитка до станций «Волгоград-1» и «Тракторная».
Информация о времени отправления и прибытия будет размещена на конечных остановках и в подвижном составе. 

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