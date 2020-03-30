



Волгоградская область по примеру Москвы и ряда других регионов ввела новые ограничительные меры в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса. С 1 апреля в Волгоградской области прекращаются все регулярные межмуниципальные перевозки междугородних автобусов и электричек. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, также в Волгограде и в Волжском приостанавливается движение общественного городского электротранспорта (включая электрички), автобусов и маршруток. Временно закроют движение и для речных трамвайчиков.

В областном центре и в Волжском будут организованы специальные маршруты в утренние и вечерние часы для сотрудников учреждений и предприятий, где невозможно организовать работу в дистанционном режиме.

Также до 1 июня приостанавливается бронирование мест и размещение жителей и гостей региона в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и на турбазах. Всем жителям рекомендован режим самоизоляции.

Напомним, в настоящее время в Волгоградской области выявлены 4 случаев заболевания коронавируса.

Как можно будет доехать на работу и вернуться домой с 1 апреля?