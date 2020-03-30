В Волгограде омолодят «пожилую» школу





Стартовала конкурсная процедура по отбору подрядной организации для проведения капитального ремонта школы №36 в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в мэрии, к восстановительным работам на объекте компании-победителю предстоит приступить сразу после заключения муниципального контракта. Все работы планируется завершить до конца 2020 года.

В школе, которая была построена 70 лет назад, капитальный ремонт ни разу не проводился. За это время строение пришло в непригодное для использование состояние. В 2017 году было проведено техническое обследование здания школы, включающее в себя и исследование грунта. На время обследования и последующей реконструкции муниципалитет принял решение перевести детей в соседнее образовательное учреждение - все учащиеся в полном составе были переведены в школу № 67, расположенную на соседней улице Ангарская. Педагогические работники также в полном составе продолжили свою профессиональную деятельность в МОУ СШ № 67.

Проектной документацией предусмотрено усиление фундамента, ремонт фасадной части здания, замена пола и кровельного покрытия, устройство наружного водостока, установка новых пластиковых оконных блоков и многое другое.

Капитальный ремонт образовательного учреждения будет проходить за счет средств разных уровней бюджета – федерального, областного и городского.

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