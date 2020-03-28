Общество

В Волгоградской области увеличилось количество госпитализированных детей из-за подозрения на коронавирус

Общество 28.03.2020 11:14
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28.03.2020 11:14


В Волгоградской области за последние сутки  количество выявленных  случаев коронавируса осталось прежним. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказали сегодня журналистам на брифинге с участием заместителя губернатора Зины Мержоевой, председателя комитета здравоохранения Анатолия Себелева и заместителя губернатора Олега Николаева. Таким образом, в регионе  - четверо заболевших. Под наблюдением в режиме самоизоляции остаются 1870 человек. В больницах - 38 человек, в том числе 28 взрослых и 10 детей. Всего в регионе под медицинским наблюдением находились 2287 человек. Сняты с наблюдения 427 человек. Всего выполнено 2012 исследований на коронавирус, обследовано 1714 человек. Только за последние сутки провели 273 таких исследований. 

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