



В Волгоградской области за последние сутки количество выявленных случаев коронавируса осталось прежним. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказали сегодня журналистам на брифинге с участием заместителя губернатора Зины Мержоевой, председателя комитета здравоохранения Анатолия Себелева и заместителя губернатора Олега Николаева. Таким образом, в регионе - четверо заболевших. Под наблюдением в режиме самоизоляции остаются 1870 человек. В больницах - 38 человек, в том числе 28 взрослых и 10 детей. Всего в регионе под медицинским наблюдением находились 2287 человек. Сняты с наблюдения 427 человек. Всего выполнено 2012 исследований на коронавирус, обследовано 1714 человек. Только за последние сутки провели 273 таких исследований.