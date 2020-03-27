В Волгограде с понедельника трамваи и троллейбусы будут ходить до 21.00





С 30 марта до 5 апреля общественный транспорт Волгограда будет работать по расписанию выходного дня. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, интервал движения автобусов, троллейбусов и трамваев будет увеличен в среднем до 20 - 25 минут. Следующую неделю, напомним, президент России объявил нерабочей из-за ситуации с коронавирусом.

С понедельника приостановят свое движение трамвайные маршруты № 1 и №№ 6, 7, 12, функционирующие только по будням, а также троллейбусные линии №№ 10 и 12, автобусные направления №№ 20 и 55, имеющие альтернативу в виде других городских маршрутов. В связи с временным закрытием мест массового пребывания граждан городской электротранспорт будет заканчивать работу в 21-00.

Администрация Волгограда совместно с транспортными предприятиями отслеживает ситуацию в сфере пассажирских перевозок, в случае необходимости на линии будут выведены резервные единицы подвижного состава.

На режим выходного дня с будущей недели также переходят пригородные электрички, рейсы из Волгограда в Волжский и обратно временно отменяются.