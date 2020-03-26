Жители Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ через онлайн-сервисы Сбербанка

Общество 26.03.2020 13:12 Новости компаний
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26.03.2020 13:12 Новости компаний
В прошлом году жители Волгоградской области совершили через сервисы Сбербанка более 29 млн платежей в адрес организаций жилищно-коммунального хозяйства региона, по итогам 2019 года этот показатель увеличился на 34,5% по сравнению с 2018 годом.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, наибольшей популярностью среди клиентов банка в Волгоградской области в 2019 году пользовались дистанционные сервисы оплаты Сбербанка. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн совершено 7,48 млн. операций, с помощью услуги «Автоплатёж ЖКХ» проведено 3,78 млн. платежей, а с помощью банкоматов и терминалов сети банка в регионе оплачено 4,56 млн. платежек.
Также клиенты всё чаще используют возможность оплаты квитанций по двумерному штрих-коду (QR-код), размещенному на платежных документах поставщиков услуг. Применение технологии QR-кода позволяет выполнять платежи за считанные секунды, не требуется долго и внимательно заполнять реквизиты, все происходит автоматически. Сегодня двумерный штрих-код (QR-код) размещен на квитанциях большинства поставщиков услуг Волгоградской области.Чтобы совершить платеж клиенту банка необходимо открыть мобильное приложение Сбербанк Онлайн, считать штрих-код камерой смартфона с доступом в интернет и совершить платеж.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк активно развивает технологии оплаты, предлагая все более современные и удобные в использовании цифровые решения повседневных задач. Дистанционная форма оплаты коммунальных услуг сегодня особенно актуальна, ведь оплачивать услуги ЖКХ можно комфортно, быстро и главное – не выходя из дома».
Подробнее обо всех онлайн решениях можно узнать на официальном сайте — www.sberbank.ru
Фото www.sberbank.ru
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