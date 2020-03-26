Жители Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ через онлайн-сервисы Сбербанка





В прошлом году жители Волгоградской области совершили через сервисы Сбербанка более 29 млн платежей в адрес организаций жилищно-коммунального хозяйства региона, по итогам 2019 года этот показатель увеличился на 34,5% по сравнению с 2018 годом.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, наибольшей популярностью среди клиентов банка в Волгоградской области в 2019 году пользовались дистанционные сервисы оплаты Сбербанка. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн совершено 7,48 млн. операций, с помощью услуги «Автоплатёж ЖКХ» проведено 3,78 млн. платежей, а с помощью банкоматов и терминалов сети банка в регионе оплачено 4,56 млн. платежек.

Также клиенты всё чаще используют возможность оплаты квитанций по двумерному штрих-коду (QR-код), размещенному на платежных документах поставщиков услуг. Применение технологии QR-кода позволяет выполнять платежи за считанные секунды, не требуется долго и внимательно заполнять реквизиты, все происходит автоматически. Сегодня двумерный штрих-код (QR-код) размещен на квитанциях большинства поставщиков услуг Волгоградской области.Чтобы совершить платеж клиенту банка необходимо открыть мобильное приложение Сбербанк Онлайн, считать штрих-код камерой смартфона с доступом в интернет и совершить платеж.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк активно развивает технологии оплаты, предлагая все более современные и удобные в использовании цифровые решения повседневных задач. Дистанционная форма оплаты коммунальных услуг сегодня особенно актуальна, ведь оплачивать услуги ЖКХ можно комфортно, быстро и главное – не выходя из дома».

Подробнее обо всех онлайн решениях можно узнать на официальном сайте — www.sberbank.ru

Фото www.sberbank.ru



