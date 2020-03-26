Сервисы, с которыми оставаться дома ещё комфортнее





Сегодня возможности онлайн-сервисов позволяют, не выходя из дома, покупать вещи, продукты, смотреть мировые премьеры не только кино, но и театров, и даже получить консультация врача.

Сбербанк предлагает подборку сервисов и предложений, которые точно помогут проводить время дома ещё комфортнее и интереснее, если вы находитесь на карантине или решили отдать предпочтение домашнему досугу, минимально сократив контакты с местами массовых скоплений людей.





Кинотеатр – онлайн

Сделать пребывание дома ещё уютнее могут любимые фильмы и сериалы. Сегодня существует большое количество онлайн-кинотеатров. Чтобы поддержать россиян, находящихся дома, многие из них запустили привлекательные предложения. Например, сейчас онлайн-кинотеатр Okko предоставляет по промокоду 03042020 в марте и апреле 30 дней подписки на пакет «Оптимум» за 1 рубль. Пакет включает в себя 25 000 зарубежных и отечественных фильмов, сериалов, а также раздел «Наука и образование», включая коллекции лекций ТЕД, National Geographic и лучших концертов классической музыки.

А для театралов Okko запустил проект «Искусство онлайн», который вновь открывает театры, музеи и концертные залы для публики в период карантина. На одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент от ведущих российских культурных площадок. Видео доступны бесплатно при регистрации в онлайн-кинотеатре.

Также каждую пятницу и субботу пользователи Okko получат возможность смотреть live-выступления рок- и поп-звезд. «Шоу ON!» стартует 27 марта концертом Гарика Сукачёва, приуроченным к 60-летию артиста, туру «GO!». Трансляция начнётся в 19:00 по московскому времени.

Заказываем еду домой

Признаемся честно, готовить дома вкусно и полезно, но не всегда есть настроение, тем более, когда вы который день в родных четырёх стенах и выход в ресторан пока не запланирован. Устроить романтический ужин, семейный обед или даже питательный завтрак может помочь служба доставки еды из самых разных заведений города. Тут остается только выбрать, чего душа желает. Перечислять службы доставки не будем, потому что их действительно много. Тут тоже можно воспользоваться промокодом 03042020 и протестировать сервис DeliveryClub с 30% скидкой на первый заказ. Так что питаться одной лишь гречкой совершенно необязательно.

Магазин на диване

Обеспечить полностью комфортное пребывание дома призваны и разнообразные онлайн-магазины. «Беру!», «Ozon», «WildBerries» – лишь некоторые из наиболее крупных площадок в нашей стране. Здесь вы сможете заказать, наверное, практически всё: косметические товары, книги, зоотовары, электронику, одежду и многое другое. Есть и актуальные услуги, например, «Беру!» предлагает оставить предоплаченный заказ у двери клиента.

Отличная возможность получить дополнительные знания

Доступ к своим онлайн ресурсам сейчас открыли разнообразные образовательные платформы. Вам остается только выбрать, что хотелось бы изучить. Интересно, что впервые открытый и бесплатный доступ к большей части содержания своей Виртуальной школы предоставил Сбербанк: представлено множество открытых курсов и тренажеров по самым разным темам, видео и статьей современных российских ученых, видеозаписей выступлений ведущих руководителей банка и приглашенных спикеров.

Есть вопросы? Проконсультируйтесь с врачом

Тот же Сбербанк выступил с инициативой в области борьбы с пандемией — любой гражданин России с 23 марта может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины DocDoc (входит в экосистему банка).

При звонке на бесплатную горячую линию 8 800 707-85-72 пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем при необходимости соединит с квалифицированным врачом, который даст консультацию на тему коронавирусной инфекции. В пресс-релизе банка отмечают, что на линии работает 400 врачей сервиса, все они прошли дополнительное обучение и работают в частных клиниках Москвы и регионов. При необходимости сервис может также подключить государственные клиники.‬





Берегите себя, проводите время дома пользой и не забывайте мыть руки.



