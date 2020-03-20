Общество 20.03.2020 09:51
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20.03.2020 09:51
Временные ограничения движения транспорта ввели на участке рокадной дороги вблизи улицы Комсомольской. Обе полосы проезжей части в сторону Речпорта с сегодняшнего дня оказались закрыты для проезда, сообщает ИА «Высота 102». Объезд закрытого участка, протяженность которого около 200 метров, осуществляется по встречной полосе. Для разграничения транспортных потоков на дороге установлены бетонные и водоналивные блоки, а также натянута строительная сетка.
Неудобства водителям создали вынужденно из-за строительства на склоне набережной локальных очистных сооружений. Как пояснили информагентству в пресс-службе мэрии, в ближайшее время здесь начнет работу тяжелая спецтехника. По планам подрядной организации, проезжую часть должны освободить до майских праздников. Водителям теперь стоит иметь ввиду, что в утренние и вечерние часы пик на данном отрезке Нулевой Продольной будут собираться большие пробки.
Локальные сооружения на Центральной набережной строятся для очистки ливневых стоков, попадающих затем в Волгу. До 2021 года в рамках нацпроекта «Экология» в городе появятся 13 очистных сооружений.
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