В правительстве РФ ждут прогноз волгоградских чиновников о массовых увольнениях из-за коронавируса





Сегодня профильные ведомства администрации Волгоградской области должны сообщить в правительство РФ о рисках для рынка труда в 2020 году. Как сообщает ИА «Высота 102», телеграмма за подписью заместителя министра труда и социальной защиты РФ Всеволода Вуколова поступила местным чиновникам накануне. «Просим предоставить в суточный срок информацию об оценке масштабов планируемого высвобождения работников организаций, а также введении режима неполной занятости (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы) в связи с распространением коронавирусной инфекции», - указано в документе.

Циркуляр поступил и в ряд других региональных органов исполнительной власти.



