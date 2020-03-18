Общество

В правительстве РФ ждут прогноз волгоградских чиновников о массовых увольнениях из-за коронавируса

Общество 18.03.2020 11:22
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18.03.2020 11:22


Сегодня профильные ведомства администрации Волгоградской области должны сообщить в правительство РФ о рисках для рынка труда в 2020 году. Как сообщает ИА «Высота 102», телеграмма за подписью заместителя министра труда и социальной защиты РФ Всеволода Вуколова поступила местным чиновникам накануне. «Просим предоставить в суточный срок информацию об оценке масштабов планируемого высвобождения работников организаций, а также введении режима неполной занятости (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы) в связи с распространением коронавирусной инфекции», - указано в документе.
Циркуляр поступил и в ряд других региональных органов исполнительной власти.

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