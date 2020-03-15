Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве

Телеком 15.03.2020 12:57
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15.03.2020 12:57
До конца приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» осталось меньше месяца, но «Ростелеком» и NEC уже определили, где состоится награждение победителей федерального этапа. В этом году официальная часть мероприятия пройдет на территории японского посольства в Москве. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
В конкурсе «Ростелекома» участвуют блогеры и журналисты региональных СМИ, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.
До конца марта принимаются материалы в основные номинации: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ и информационные агентства» и «Социальные медиа». Жюри также оценит работы в трех специальных номинациях: «5G» от NEC, «Кибербезопасность» от «Ростелекома» и «Цифровая экономика» от портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС.
Уже сейчас на конкурс поступило почти 1600 заявок. В тройку лидеров по количеству поданных работ входят Южный, Уральский и Центральный федеральные округа.
В мае жюри выберет лидеров регионального этапа, а в июне станут известны победители федерального. Их ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC.
Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.
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