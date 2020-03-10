Общество 10.03.2020 09:48
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10.03.2020 09:48
Концерт с участием приглашённых солистов Большого театра Алексея Татаринцева и Василия Ладюка, приуроченный к Международному женскому дню, собрал в Волгоградском музыкальном театре более 600 зрителей.
Как сообщает ИА «Высота 102», главными гостями праздничного мероприятия, организованного при поддержке благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» и ООО «РИТЭК», стали женщины Волгоградского региона, достигшие значимых результатов в различных сферах жизни.
Праздничное настроение в преддверии концерта царило уже в фойе театра, а легкое волнение перед встречей с Музыкой чувствовалось не только за кулисами, но и в зрительном зале. Ведь баритон Василий Ладюк и тенор Алексей Татаринцев с успехом выступают не только на сценах Большого, Мариинского и Михайловского театров, но и миланском Ла Скала и венецианском Ла Фениче.
Прекрасное исполнение выдающимися оперными певцами всеми любимых песен советской эстрады вызвало восторг публики. В программу «Наши любимые мелодии» вошли песни из репертуара Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, ансамбля «Песняры», Юрия Антонова.
Рассказ о любви и надежде в таких «вечных» произведениях, как «Мелодия», «Надежда», «Синяя вечность» не оставил равнодушным никого. «Старый клен» Александры Пахмутовой подхватил весь зал.
«Это огромное культурное событие в жизни Волгограда, и я счастлива, что попала на этот концерт. Талантливые вокалисты исполнили любимые песни лучших поэтов и композиторов страны, среди которых и наша землячка Александра Пахмутова», - поделилась своими впечатлениями от концерта почетный гражданин города-героя Волгограда Хельви Латту.
«Спасибо организаторам концерта за возможность провести этот вечер в обществе звезд мировой сцены. Мне вспомнилась здесь строчка Юрия Визбора – «Наполним музыкой сердца…», и это придаёт душевных сил. Праздник музыки состоялся!», - говорит Лариса Гриценко, директор МОУ гимназии №3, заслуженный учитель РФ.
Как отметил заместитель Губернатора Волгоградской области Владимир Попков, этот проект стал для многих сюрпризом: «Многие ожидали чего-то классического, а получилось такое доброе, теплое мероприятие в хорошей обстановке с любимыми песнями. Такие концерты становятся поистине событиями в культурной жизни города и благодаря партнерам, которые их организуют – это благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» и ООО «РИТЭК», которые сделали праздник незабываемым».
Алексей Татаринцев и Василий Ладюк тепло приветствовали волгоградок, пожелав им много радости и гармонии. Передать мелодичность музыкальных произведений исполнителям помог ансамбль «Творческое содружество музыкантов» под управлением заслуженного артиста России, пианиста и композитора Александра Покидченко.
Как одно мгновение пролетели два отделения концерта, и после каждого номера – восторг публики и долгие овации. Зал долго не отпускал артистов, которые исполнили ещё несколько песен, и тепло пообщались с поклонниками во время автограф-сессии.
«В начале весны мы получаем возможность выразить искреннее восхищение представительницам прекрасной половины человечества, - говорит вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК» Николай Николаев. – Сегодня женщины проявляют высочайший уровень компетентности на производстве, при этом не устают дарить тепло и заботу близким, сохранять атмосферу любви и семейного счастья. И сегодняшний музыкальный подарок – это наша благодарность за то, что они делают этот мир лучше».
Напомним, организация благотворительных концертов – добрая традиция компании «ЛУКОЙЛ». В 2017 и 2018 году в Волгограде при поддержке благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» и ООО «РИТЭК» накануне 9 Мая и к годовщине победы в Сталинградской битве прошли выступления Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
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