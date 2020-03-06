Общество 06.03.2020 11:48
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06.03.2020 11:48
Поволжский банк Сбербанка информирует о режиме работы офисов в период с 7 по 9 марта 2020 года.
7 марта обслуживание клиентов производится в обычном режиме, сокращенном на 1 час для офисов, работающих в субботу.
8 марта – нерабочий праздничный день для всех офисов банка.
9 марта – в праздничный выходной день в Волгограде будут работать дежурные офисы Сбербанка по адресам:
•пр. Героев Сталинграда, 50. Режим работы с 08:30 до 13:00.
•ул. Коммунистическая, 40. Режим работы с 10:00 до 14:00.
Обслуживание корпоративных клиентов в период с 7 по 9 марта в офисах банка не осуществляется.
Для совершения большинства банковских операций клиенты Сбербанка могут воспользоваться устройствами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-банком "Сбербанк Онлайн" и одноименным приложением.
К 8 Марта Сбербанк запустил специальный сервис, с помощью которого можно поздравить любимых с праздником уникальным букетом из цифровых цветов.
Всего за несколько кликов можно отправить виртуальные 3D-букеты любимым женщинам, где бы они ни находились. Любой желающий может выбрать подходящий букет, имя девушки, поздравление и отправить ей подарок по электронной почте, в социальные сети или в мессенджер.
Быстро, красиво и экологично — цифровые букеты дополненной реальности помогут не только создать праздничное настроение, но и дать альтернативу тем, кто думает о сохранении природы и окружающей среды.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru. Фото с сайта www.sberbank.ru
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