



Поволжский банк Сбербанка информирует о режиме работы офисов в период с 7 по 9 марта 2020 года.

7 марта обслуживание клиентов производится в обычном режиме, сокращенном на 1 час для офисов, работающих в субботу.

8 марта – нерабочий праздничный день для всех офисов банка.

9 марта – в праздничный выходной день в Волгограде будут работать дежурные офисы Сбербанка по адресам:

•пр. Героев Сталинграда, 50. Режим работы с 08:30 до 13:00.

•ул. Коммунистическая, 40. Режим работы с 10:00 до 14:00.

Обслуживание корпоративных клиентов в период с 7 по 9 марта в офисах банка не осуществляется.

Для совершения большинства банковских операций клиенты Сбербанка могут воспользоваться устройствами в круглосуточных зонах самообслуживания, а также интернет-банком "Сбербанк Онлайн" и одноименным приложением.

К 8 Марта Сбербанк запустил специальный сервис, с помощью которого можно поздравить любимых с праздником уникальным букетом из цифровых цветов.

Всего за несколько кликов можно отправить виртуальные 3D-букеты любимым женщинам, где бы они ни находились. Любой желающий может выбрать подходящий букет, имя девушки, поздравление и отправить ей подарок по электронной почте, в социальные сети или в мессенджер.

Быстро, красиво и экологично — цифровые букеты дополненной реальности помогут не только создать праздничное настроение, но и дать альтернативу тем, кто думает о сохранении природы и окружающей среды.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru. Фото с сайта www.sberbank.ru



