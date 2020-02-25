



Волжский городской суд удовлетворил исковые требования налоговиков к адвокату Эдгару Кармазиновскому. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, адвокат должен будет выплатить задолженность по страховым взносам на обязательное медицинское страхование и на пенсионное страхование за 2018 год. Всего с долгом и пени набежало около 32 тысяч рублей. Эдгар Кармазиновский просил отложить судебное заседание в связи с болезнью. Однако выяснилось, что в это время он выступал в качестве защитника в других процессах. Поэтому неявку адвоката суд не признал уважительной причиной. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, Эдгар Кармазиновский в 2018 году являлся защитником потерпевших в деле смертельного ДТП с участием бывшего заместителя председателя реготделения «Молодой гвардии «Единой России» Рената Булатова. Молодого человека признали виновником ДТП, в котором погибла семья из четырех человек – родители и двое несовершеннолетних детей. Суд приговорил бывшего единоросса к двум годам десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Эдгар Кармазиновский решал вопрос о выплате компенсации морального вреда родным погибшим, сумма которой так и осталась тайной.

В прошлом году Эдгар Кармазиновский баллотировался кандидатом в депутаты областной думы от «Единой России», однако депутатом так и не стал. Его отец, Альберт Кармазиновский, тоже юрист, является депутатом Волжской городской думы.



