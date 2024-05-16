В Волгограде из-за ремонта перекрыли улицу Ким





В Ворошиловском районе Волгограда подрядная организация приступила к обновлению дорожного полотна на улице Ким. Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, в связи с проведением ремонтных работ с 15 мая на участке в границах улиц Циолковского и Пугачевской приостановлено движение автотранспорта. Объезд участка может быть осуществлен по улицам Циолковского, Калинина и Пугачевской.

Помимо замены асфальтобетонного покрытия, специалистами будет установлены дренажные кольца, которые обеспечат отвод грунтовых вод для защиты дороги от размытия. Ранее подрядчиком уже была обновлена тротуарная плитка и бордюр.

Также в мэрии уточнили, что в связи с очисткой проезжей части от песчано-грунтовых насосов с 20:00 16 мая до 08:00 17 мая будет закрыт для транспорта участок дороги улицы Советской в границах улиц Комсомольской и Краснознаменской, а с 20:00 17 мая по 08:00 18 мая – в границах улиц Комсомольской и 7-й Гвардейской.