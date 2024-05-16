Волгоградскую УК обязали извести комаров в многоэтажке

Управление РПН обратилось с иском в суд с требованием провести санитарно-эпидемиологические мероприятия в подъездах. И делать это неоднократно при необходимости.
Общество 16.05.2024 08:06
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16.05.2024 08:06
Краснооктябрьский районный суд Волгограда обязал УК «Жемчужина» провести санитарную обработку двух подъездов многоквартирного дома №222 по ул. Минская в Красноармейском районе. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, на насекомых в местах общего пользования пожаловались жильцы. Проведенная проверка подтвердила, что подъезды оккупировали комары. Кроме того, в воздухе было установлено превышение ПДК по аммиаку и сероводороду.
Управление РПН обратилось с иском в суд с требованием провести санитарно-эпидемиологические мероприятия в подъездах. И делать это неоднократно при необходимости.
Управление РПН обратилось с иском в суд с требованием провести санитарно-эпидемиологические мероприятия в подъездах. И делать это неоднократно при необходимости.
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