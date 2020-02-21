В Волгограде прокуратура пресекла продажу анаболических стероидов через интернет





Прокуратурой Волгограда в ходе мониторинга выявлены пять интернет-сайтов, на которых предлагалось приобрести анаболические стероиды. В состав подобных препаратов в форме таблеток и инъекций входят сильнодействующие вещества, включенные в утвержденный правительством РФ список, свободный оборот которых в РФ ограничен. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксану Черединину, на сайтах препараты представлялись как эффективное средство для стремительного увеличения мышечной массы. Для заказа товара необходимо было лишь заполнить форму на сайте и произвести оплату в безналичной форме, после чего товар доставлялся по почте по указанному адресу. Вход на сайты осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля, информация являлась доступной для всех пользователей. «В соответствии с действующим законодательством лекарственные препараты, обладающие анаболической активностью и относящиеся к анаболическим стероидам, отпускаются только по рецептам, которые должны выписываться по медицинским показаниям. За незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта статьей 234 УК РФ установлена уголовная ответственность», - пояснили в прокуратуре.

Решением Центрального районного суда Волгограда, соответствующая информация в сети Интернет о возможности приобретения анаболических стероидов признана информацией, распространение которой в Росси запрещено, поэтому сайты заблокированы.



