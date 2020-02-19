



Дачникам СНТ «Иволга-2» удалось избавиться от странно возникшего долга почти в 100 тысяч рублей за вывоз мусора, лишь после того, как к проблеме подключились в областном отделении ОНФ. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты, после обращения в Волгоградское УФАС начисление признано необоснованным.

«Изначально «Управлением отходами - Волгоград» ошибочно указало в предложенном договоре количество членов товарищества, оно в десять раз превышало фактическое - 239 человек вместо 24. Мы готовы были подписать договор с учетом наших поправок, но наши возражения и просьбу внести изменения в договор оператор проигнорировал и продолжил выставлять завышенные счета. Кроме того, оператор стал заявлять нам о возможных судах, взыскании неустоек и судебных расходов», - рассказали владельцы участков.

Специалисты УФАС пришли к выводу, что действия регионального оператора ущемляют интересы СНТ «Иволга-2». Во-первых, оператор выставлял счета за вывоз мусора, но не предоставлял документы, подтверждающие выполнение этих работ. Во-вторых, требовал оплаты своих услуг, но не урегулировал разногласия с садоводами по фактическому количеству членов СНТ.

Антимонопольное ведомство посчитало, что в действиях ООО «Управление отходами-Волгоград» есть нарушение закона о защите конкуренции, а именно злоупотребление доминирующим положением.

«Мы рады, что УФАС внимательно отнеслось к нашему обращению. Несмотря на неоднократные просьбы представителей СНТ «Иволга-2» и готовность к переговорам, регоператор настойчиво ссылался на односторонний договор и в ультимативной форме требовал десятки тысяч оплаты. С таким отношением Народный фронт не мог согласиться. В настоящее время ранее выставленные счета были аннулированы, составлен протокол разногласий, учитывающий поправки дачников для дальнейших корректных расчетов», - пояснил ИА «Высота 102» председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Волгоградской области Владимир Сальный.















