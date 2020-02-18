«Можем повторить»: в Волгограде налоговики требовали погасить ранее уплаченный долг автовладельца

Общество 18.02.2020 11:31
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18.02.2020 11:31
Повторно взыскать с волгоградца долг по транспортному налогу в сумме свыше 100 тысяч рублей едва не получилось у МИФНС №9. Как сообщили ИА «Высота 102» в Тракторозаводском районном суде, при рассмотрении дела выяснилось, что по данному спору решение суда вступило в силу еще в 2016 году. Поэтому в очередных требованиях налоговиков судом было отказано. У гражданина, как утверждала налоговая служба, в 2014 году имелись в собственности 40 автомобилей, за которые он якобы не оплатил налог.
В адрес Межрайонной инспекции ФНС суд вынес частное определение об обращении внимания руководителя на выявленные нарушения и о принятии мер для более тщательной проверки предъявляемых исковых требований со стороны сотрудников налоговой службы.
В пользу гражданина суд также взыскал расходы на оплату услуг представителя в сумме 20 тысяч рублей.
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