«Какой центр - такое и лицо»: жители поселка в Волгоградской области требуют снести страшные руины Дома культуры





Не могут найти взаимопонимания в вопросе благоустройства центра поселка Динамо в Нехаевском районе местные жители и власти сельского поселения. Как сообщил ИА "Высота 102" житель района Виктор Дегтярев, "как беспризорный сирота" в самом центре поселка стоит заросший бурьяном полуразрушенный Дом культуры, с выбитыми стеклами, провалившейся крышей и подвалом, затопленным водой. По его словам, жители поселка, которым надоело смотреть на эту "достопримечательность", попросили власти снести руины и построить на их месте спортплощадку. Тем более, что и деньги на это появились - Динамовское сельское поселение стало победителем областного конкурса проектов (программ) по благоустройству территорий муниципальных образований в 2019 году, получив на эти цели 3 миллиона рублей.

Со слов жителей, они неоднократно обращались по этому вопросу к главе Динамовского сельского поселения и даже к участковому, боясь, что на неогороженных руинах может произойти трагедия. Обращение было написано и в адрес областного комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике. Ответ привел автора обращения в недоумение. Как выяснилось, благоустраивать центр поселка будут, но руины Дома культуры останутся нетронутыми. Все дело в том, что здание бесхозное, на балансе Динамовского сельского поселения не стоит, поэтому снести его не представляется возможным. Сельская администрация только планирует провести процедуру государственной регистрации права на здание бывшего Дома культуры с последующим его сносом.

В своем ответе областной комитет ссылается на информацию сельского поселения, согласно которой, здание Дома культуры находится в аварийном состоянии, но опасности для жителей поселка Динамо не представляет. "Доступ в здание и подвал прекращен, двери закрыты, на окнах установлены решетки", - говорится в письме. Однако местный житель Виктор Дегтярев утверждает, что все не так и здание представляет опасность для взрослых и детей. Для подтверждения своих слов активист прислал в редакцию видеоматериал.







Что же касается благоустройства центра поселка Динамо, то, как выяснилось, на деньги областного гранта планируется установка нового мемориального комплекса воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Планируется и установка спортивной площадки для подростков, малых архитектурных форм и проведение мероприятий по озеленению. Как впишутся в этот проект руины Дома культуры, администрация Динамовского сельского поселения не сообщает.



