Трассы Волгоградской области заметет мокрым снегом





Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем в ближайшие сутки на трассах в Волгоградской и Ростовской областях ожидается мокрый снег – от умеренного до сильного при колебаниях температуры в течение суток от +1 до -10 градусов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Дорожные предприятия приведены в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать 181 единицу техники в Волгоградской области.

В случае нештатных ситуаций на трассе необходимо обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432.