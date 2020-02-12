Трассы Волгоградской области заметет мокрым снегом

Общество 12.02.2020 08:52
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12.02.2020 08:52
Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем в ближайшие сутки на трассах в Волгоградской и Ростовской областях ожидается мокрый снег – от умеренного до сильного при колебаниях температуры в течение суток от +1 до -10 градусов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Дорожные предприятия приведены в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать 181 единицу техники в Волгоградской области.
В случае нештатных ситуаций на трассе необходимо обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432.
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