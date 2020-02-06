Телеком

«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на крайнем северо-востоке Чукотки

Телеком 06.02.2020 14:51
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06.02.2020 14:51


«Ростелеком» запустил аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» на самом краю континента — в Анадыре и Анадырском районе Чукотского автономного округа, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. 
АПК «Безопасный город» объединил «Систему 112», городские дежурно-диспетчерские и экстренно-оперативные службы, камеры уличного видеонаблюдения, комплексы мониторинга состояния окружающей среды и систем жилищно-коммунального хозяйства. На муниципальном и региональном уровнях создана единая информационная среда для межсистемного и межведомственного взаимодействия служб и предприятий, задействованных в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения.
В рамках проекта на объектах тепло- и водоснабжения столицы Чукотки и поселка Угольные Копи внедрены системы мониторинга работоспособности оборудования. Для контроля за состоянием окружающей среды в Анадыре запущены посты метеорологического и химического контроля.
На улицах Анадыря и Угольных Копей установлены 15 видеокамер. Они объединены в единую систему интеллектуального видеонаблюдения, которая позволяет дистанционно следить за обстановкой на улицах, своевременно выявлять и предотвращать противоправные действия. Для передачи информации в единую систему АПК «Безопасный город» все жизненно важные объекты инфраструктуры, а также службы и предприятия населенных пунктов обеспечены защищенными каналами связи.
«“Безопасный город”— это комплексная многоуровневая система, которая должна повысить уровень защиты населения и инфраструктуры городов и поселков от природных, техногенных и криминогенных угроз. В текущем году специалисты “Ростелекома” продолжат работу по созданию аналогичных комплексов общественной безопасности в городах Певек и Билибино», —сказал вице-президент — директор МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.
Работу по созданию и внедрению опытного участка АПК «Безопасный город» на территории региона «Ростелеком» ведет в рамках государственного контракта, заключенного с управлением гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа. 
Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Ростелеком" (автор - Кумарьков Алексей)

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