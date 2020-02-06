



Урюпинский городской суд рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в самовольном подключении к газопроводу. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, дом мужчины несколько лет назад обесточили из-за долга за газ, однако в июне 2018 года он самостоятельно подключил его к газопроводу, проходящему через территорию его двора. Данный факт был выявлен сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», после чего дом снова лишили доступа к голубому топливу, а мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Но в ноябре прошлого года местный житель вновь стал нелегально пользоваться газом. Контролер ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» обнаружил факт самостоятельной врезки, о чем сообщил в полицию. Хозяин дома объяснил, что у него не было официальной работы и он не мог платить за газ. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы за самовольное подключение к газопроводу.



