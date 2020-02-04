Расследования

В Волгограде будут судить астраханца за партию черной икры и осетровых на 23 млн рублей

Расследования 04.02.2020 12:22
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04.02.2020 12:22


Перед судом в Волгограде предстанет 30-летний житель Астраханской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он обвиняется осуществлении незаконной деятельности по приобретению, хранению, перевозке и продаже икры и туш рыбы осетровых пород. 
По версии следствия, указанная незаконная деятельность фигурантом уголовного дела осуществлялась совместно с пятью сообщниками в период с августа 2018 года по апрель 2019 года на территории Волгограда. В апреле 2019 года всех членов преступной группы задержали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по области.
В ходе оперативных мероприятий у членов ОПГ были обнаружены и изъяты 130 туш рыбы осетровых пород и более 20 литров черной икры общей стоимостью порядка 23 млн рублей. Также обвиняемому вменяется эпизод незаконного приобретения и хранения 11 туш русского осетра и 5 частей туши белуги, выловленных браконьерским способом на территории Астраханской области.
Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал. Обвиняемый находится под домашним арестом. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело в отношении остальных участников преступной группы выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

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