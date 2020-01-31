В Волгограде мифический «Дом творчества» начал маскировку

Общество 31.01.2020 17:54
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31.01.2020 17:54
Скандальное строение на улице Новороссийской резко изменило облик и обрело вывеску "Дом творчества", сообщает ИА "Высота 102". Между тем, как убедился корр. информагентства, внутри здания работают фотостудия, аптека и магазин бытовой химии.
Напомним, история возникновения в центре города мифического "Дома творчества", ради строительства которого были вырублены многолетние каштаны, началась в декабре 2013 года. В июне 2014 года администрация Волгограда выдала предпринимателю Гаврилину - бывшему собственнику здания - разрешение на строительство, затем владельцем стало ООО "КардиоФарм". После завершения работ в 2015 году городская администрация разрешила ввод объекта в эксплуатацию, однако после скандала в СМИ решила оспорить выданные ранее документы. Чиновники попросили суд признать здание самовольной постройкой и указывали, что помещения используются не по назначению, но арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону коммерсантов, отменил постановление мэрии об отказе в аренде участка на улице Новороссийской. Администрацию города также обязали предоставить ООО "КардиоФарм" 373 кв.м. земли в аренду без торгов.
Затем мэрия обжаловала это решение в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, где оно было отменено. Арбитражный суд Поволжского округа, куда обратилось ООО "КардиоФарм", оставил жалобу владельца мифического "Дома творчества" без удовлетворения. Вполне возможно, что внезапная маскировка торговых площадей связана с очередным витком баталий за землю. Отметим, что земельный участок изначально был предоставлен именно для размещения "Дома творчества", а не магазинов.
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