«Черпаем воду ведрами»: в Волгограде цокольный этаж бывшего общежития топит нечистотами (ВИДЕО)











Из-за порыва в канализационных трубах топит цокольный этаж бывшего общежития по ул. Логовской, 5 в Советском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, с восьми утра они вычерпывают воду ведрами из коридора и своих комнат. «Но воды меньше не становится. Люди с верхних этажей пользуются унитазами, и все приплывает к нам!», - едва не плачут несчастные.





По словам волгоградцев, все их попытки остановить коммунальное бедствие провалились. «Мы звонили и в администрацию района, и в службу спасения и от отчаяния – даже в полицию!», - жалуются жильцы. Не поступила помощь и от управляющей компании «Умный город», куда, по словам горожан, должны передать их дом от УК «Домовладелец». «Пока нас никто не взял, мы что, должны утонуть в фекалиях?», - возмущаются волгоградцы.

После звонка журналиста ИА «Высота 102» в администрацию Советского района там пообещали разобраться и помочь в ликвидации потопа.



