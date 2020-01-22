К бесам и семейным ссорам: Волгоградская облдума закупает вилки и ложки

Общество 22.01.2020 21:26
5
22.01.2020 21:26
Аппарат Волгоградской облдумы закупает партию посуды. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзакаказов опубликованы документы о намерении приобрести комплект посуды. В частности, в перечне необходимой продукции: 70 тарелок пирожковых, 5 сервизов обеденных на 6 персон (по 24 предмета), 12 чайных сервизов, 125 чайных пар и столько же – кофейных пар, 20 штук круглых салатниц, столько же – салатниц квадратных и салфетниц. Также облдума приобретет 40 комплектов чайных ложек, 5 упаковок ложек столовых и 50 штук вилок. На эту закупку выделена 281 тысяча рублей. Посуда понадобилась для государственных нужд регпарламента – возможно, для самих депутатов, а может – в качестве сувениров. Между тем, согласно народным приметам, дарить вилки и ложки считается дурной приметой. Так, вилки ассоциируются в народе с ножницами, острые концы которых могут привлечь в дом бесов. А ложки – с семейными ссорами.
Реклама
В квартире сироты из Волгограда, за которую вступился глава СКР Бастрыкин, появились газ и горячая вода22.01.2020 18:22
Волгоградский суд «ткнул носом» фонд капремонта в трещины на фасаде жилого дома22.01.2020 17:15
В Волгоградской области ожидают обледенения автодорог22.01.2020 16:58
Сбербанк проведет лекции по актуальным финансовым инструментам в вузах страны22.01.2020 16:57
В Волгоградской области прокуратура лишила водительских прав двоих наркоманов22.01.2020 16:39
В торговых центрах Волгограда закроют контактные зоопарки, а животных раздадут22.01.2020 16:27
В Волгограде Роспотребнадзор закрыл опасное для детей жилище маньяка в квест-игре «Логово»22.01.2020 15:48
В Волгоградской области хотят запретить митинги на трамвайных путях22.01.2020 14:18
В Волгограде на остановках появились песочницы22.01.2020 14:10
В Волгограде проблемный жилой комплекс с райским названием готовят к досрочной сдаче22.01.2020 13:48
"Прощай, Дом молодежи": в Волгограде разрушенное наследие 90-х продали по дешевке22.01.2020 12:03
Малыши города Котельниково познакомились с новым детским садом22.01.2020 10:55
Мэр Саратова в Волгограде искал подрядчиков для ремонта дорог22.01.2020 08:30
В Волгограде виновника смертельного ДТП за гибель приятеля отправили в колонию общего режима21.01.2020 18:07
Дороги Волгоградской области покроются льдом21.01.2020 17:06
Реклама