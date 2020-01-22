Общество

К бесам и семейным ссорам: Волгоградская облдума закупает вилки и ложки

Общество 22.01.2020 21:26
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22.01.2020 21:26


Аппарат Волгоградской облдумы закупает партию посуды. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзакаказов опубликованы документы о намерении приобрести комплект посуды. В частности, в перечне необходимой продукции: 70 тарелок пирожковых, 5 сервизов обеденных на 6 персон (по 24 предмета), 12 чайных сервизов, 125 чайных пар и столько же – кофейных пар, 20 штук круглых салатниц, столько же – салатниц квадратных и салфетниц. Также облдума приобретет 40 комплектов чайных ложек, 5 упаковок ложек столовых и 50 штук вилок. На эту закупку выделена 281 тысяча рублей. Посуда понадобилась для государственных нужд регпарламента – возможно, для самих депутатов, а может – в качестве сувениров. Между тем, согласно народным приметам, дарить вилки и ложки считается дурной приметой. Так, вилки ассоциируются в народе с ножницами, острые концы которых могут привлечь в дом бесов. А ложки – с семейными ссорами. 

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