Мэр Волжского Игорь Воронин окунулся в крещенской купели

Общество 19.01.2020 13:55
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19.01.2020 13:55
Глава администрации Волжского Игорь Воронин отметил Крещение, окунувшись в ледяной купели. Как сообщает ИА «Высота 102», Игорь Николаевич делает это уже на протяжении многих лет. Сегодня сотни жителей Волжского искупались в крещенской купели, которую организовали на городском пляже. Всех желающих на пляж довозили на автобусах, которые курсировали по специальному маршруту до площади Строителей.
Фото instagram Игоря Воронина.
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