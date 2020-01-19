Общество

Мэр Волжского Игорь Воронин окунулся в крещенской купели

Общество 19.01.2020 13:55
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19.01.2020 13:55


Глава администрации Волжского Игорь Воронин отметил Крещение, окунувшись в ледяной купели. Как сообщает ИА «Высота 102», Игорь Николаевич делает это уже на протяжении многих лет. Сегодня сотни жителей Волжского искупались  в крещенской купели, которую организовали на городском пляже. Всех желающих на пляж довозили на автобусах, которые курсировали по специальному маршруту до площади Строителей. 
Фото instagram Игоря Воронина.

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