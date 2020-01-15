В Волгоградской области появятся два новых кладбища

Общество 15.01.2020 15:44
6
15.01.2020 15:44
В двух районных центрах Волгоградской области появятся новые кладбища. Власти Котельниково приступили к этапу разграничения земель зоны лесопарков и образования участка, где расположится погост. Сейчас эта территория входит в состав Светлоярского лесничества. На эти цели, сообщает ИА «Высота 102», согласно техническому заданию, опубликованному на сайте госзаказов, выделено 800 тысяч рублей. Площадь кладбища составит 15 гектаров. А вот в Камышине к строительству такого же объекта, только большей площадью – 40 гектаров, приступят уже в этом году. Проект будущего погоста уже готов.
Реклама
«Смотрел видео с выборов»: волгоградец Борис Пылин погрузился в приключения ящика для голосования15.01.2020 18:07
Демография - наше все: в послании Федеральному Собранию Владимир Путин огласил новые меры15.01.2020 14:37
На Центральной набережной Волгограда установят 200 новых фонарей15.01.2020 13:32
Молодой специалист «ЕвроХим-ВолгаКалия» получила специальный приз жюри Всероссийского молодежного конкурса15.01.2020 12:10
Волгоградский борец за честные выборы сделал шокирующее заявление и пропал15.01.2020 12:01
В «Горэколес» вместо следователей пришли аудиторы КСП Волгограда15.01.2020 09:55
Администрация Волгоградской области объявила о закупке трех серебристых авто14.01.2020 20:30
В Волгограде федерацию велосипедного спорта оштрафовали на 100 тысяч рублей14.01.2020 16:20
В Волгоградской области снюсы массово изымают из продажи14.01.2020 14:26
Это не шутка: власти Волгоградской области готовятся к 1 апреля14.01.2020 08:36
В Волгограде переселенцы из ветхого жилья радуются бонусным квадратным метрам в новостройках13.01.2020 17:44
В Волгограде оборудуют восемь купелей для крещенского омовения13.01.2020 15:52
Волгоградский государственный университет возглавил временный ректор13.01.2020 14:22
Волгоградский облизбирком «заметет» видеоследы прошедших выборов13.01.2020 12:51
«Автора – на сцену!»: пьесу волгоградского журналиста поставят в российских театрах13.01.2020 11:44
Реклама