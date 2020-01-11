Видимость – 200 метров: дорожники предупредили водителей о трудностях на трассах Волгоградской области
Общество 11.01.2020 10:36
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11.01.2020 10:36
181 единица дорожной техники ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» готова выйти на трассы региона для ликвидации последствий снегопада, который ожидается в эти выходные. Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, погодные условия будут осложняться колебаниями температуры с плюса на минус. Ночью и утром ожидается туман при ухудшении видимости до 200 метров. Водителей просят проявлять бдительность, не нарушать скоростной режим и не создавать помех для работы дорожной техники.
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