Продолжаем веселиться: новый каток в центре Волгограда примет полуночников

Общество 11.01.2020 09:12
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11.01.2020 09:12
В Старый новый год каток в пойме реки Царица в центре Волгограда будет работать дольше обычного. Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка «Раздолье» Андрей Еркин, спортивные волгоградцы смогут отметить этот праздник на льду: с 13 на 14 января каток будет работать до часу ночи. Ровно в полночь в парке начнется фейерверк, а всем посетителям раздадут карнавальные маски.
«Пока мы будет делать ночные сеансы раз в неделю, но если посетителям понравится, то будем и чаще», - сообщил Еркин. По его словам, отдыхающим больше нравится проводить время на льду, когда включена подсветка. Поэтому время работы катка сейчас продлили до 23:00.
Напомним, каток в пойме реки Царица, который строили два года, открыли в канун 2020 года. Общая площадь катка, напомним, составляет 1800 кв. метров. Одномоментно на нем могут находиться 350-400 человек. Организаторы заявляют, что каток может работать при температуре до 5 градусов тепла.
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