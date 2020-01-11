Продолжаем веселиться: новый каток в центре Волгограда примет полуночников





В Старый новый год каток в пойме реки Царица в центре Волгограда будет работать дольше обычного. Как сообщил ИА «Высота 102» директор парка «Раздолье» Андрей Еркин, спортивные волгоградцы смогут отметить этот праздник на льду: с 13 на 14 января каток будет работать до часу ночи. Ровно в полночь в парке начнется фейерверк, а всем посетителям раздадут карнавальные маски.

«Пока мы будет делать ночные сеансы раз в неделю, но если посетителям понравится, то будем и чаще», - сообщил Еркин. По его словам, отдыхающим больше нравится проводить время на льду, когда включена подсветка. Поэтому время работы катка сейчас продлили до 23:00.

Напомним, каток в пойме реки Царица, который строили два года, открыли в канун 2020 года. Общая площадь катка, напомним, составляет 1800 кв. метров. Одномоментно на нем могут находиться 350-400 человек. Организаторы заявляют, что каток может работать при температуре до 5 градусов тепла.



