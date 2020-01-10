С утра на метле, или как журналисты ИА «Высота 102» искали дворников в Волгограде

Общество 10.01.2020 14:38
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10.01.2020 14:38
Выпавший снег в Волгограде затаил для горожан немало опасностей – поскользнуться и получить травму ничего не стоит. Тут уже вся надежда на дворников – как они обработают дорожки и ступеньки в подъезды. Сегодня в администрации Волгограда снова напомнили – УК отвечают за уборку от снега внутриквартальных проездов и тротуарных дорожек, а также за очистку от наледи кровель домов и козырьков подъездов. Журналисты ИА «Высота 102» проехали по дворам Ворошиловского, Центрального и Краснооктябрьского района, чтобы посмотреть, как управляющие компании справляются с этой работой.
Во дворе дома №11 по ул. Ростовской в Ворошиловском районе дорожки подметены и посыпаны песком. Мало того, здесь уже готовятся к будущим сосулькам, которые еще не успели вырасти – дворник огораживала сигнальной лентой проход вдоль дома.
Во дворе дома №6 по ул. Ростовской дворника мы застали за работой.
Работа кипела и во дворе дома №3 по ул. Череповецкой.
На улице Кузнецкая, 16 дворника мы увидели.Судя по набору инвентаря, женщина также занималась уборкой, но сделала перерыв.
Около дома №7 по ул. Академической застали дворника за минутным отдыхом.
А вот территория около дома №3 по ул. Калинина показалась нам неубранной.
В Краснооктябрьском районе рядом с домом №52 по ул. Кузнецова дорожки посыпаны песком, но как-то бессистемно.
О том, что во дворе дома №103 по проспекту Ленина поработали сотрудники УК, можно было догадаться с большим трудом.
А вот на ул. Репина, 23 дворники потрудились на совесть.
Использовать реагенты для очистки «пятачков» около подъездов догадались работники УК, обслуживающей дом №128 по ул. Еременко. В результате перед входной дверью не осталось никакой наледи.
Вероятно, еще не добрались до работы дворники, в чьем ведении находится двор дома №7а по ул. Хиросимы в Центральном районе Волгограда. Здесь вообще никто ничего сегодня не убирал.
На ул. Советской, 49а еле-еле можно было разглядеть результаты работы дворника.
А на улице Чуйкова, 31 дворник трудилась в поте лица. По ее словам, встала она рано и будет расчищать снег до 16-00. Вот так бы везде.
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