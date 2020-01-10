Общество

К делу об увольнении главного редактора «Урюпинской правды» «притянули» администрацию Волгоградской области

Общество 10.01.2020 12:22
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10.01.2020 12:22


Судебное слушание по иску экс-главного редактора «Урюпинской правды» Ольги Шушлебиной к администрации городского округа состоится через неделю, 17 января. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда. В качестве третьего лица к судебному спору привлечен комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики  Волгоградской области. 
Ольга Шушлебина работала главным редактором «Урюпинской правды» с октября 2002 года.  В сентябре 2012 года, после передачи газеты в муниципальную собственность, с ней, как с главным редактором, на основании распоряжения главы администрации городского округа  Урюпинск был заключен трудовой договор на неопределенный срок. Но 13 декабря 2019 года трудовой договор был расторгнут по инициативе работодателя.  Свое увольнение Ольга Шушлебина посчитала  незаконным и обратилась в суд. Кроме восстановления на работе она просит взыскать компенсацию за причиненный моральный вред, а также средний заработок за время вынужденного прогула.
Напомним, ранее федеральные СМИ сообщили об увольнении Ольги Шушлебиной из-за того,  что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата, сообщала  «Российская газета». По сведениям ИА «Высота 102», камнем преткновения стали фотографии Владимира Шкарина и Сергея Горнякова. В защиту Ольги Шушлебиной выступили в ОНФ, где выразили готовность оказать ей юридическую помощь. А в интернете журналисты изданий из регионов России ставят свои подписи под петицией в адрес главы городского округа Юрия Хорошенькова с требованием вернуть главного редактора на работу. 

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