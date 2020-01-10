Общество

Уволенному редактору «Урюпинской правды» в Волгоградской области поможет организация Владимира Путина

Общество 10.01.2020 08:25
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10.01.2020 08:25


Скандал с увольнением главного редактора газеты «Урюпинская правда» вышел за пределы региона. Как сообщает ИА «Высота 102», на защиту Ольги Шушлебиной встали лауреаты конкурса журналистов ОНФ «Правда и справедливость», которые разместили петицию с требованием восстановить ее на работе. Под петицией поставили подписи уже больше 30 человек – редакторов и журналистов из разных регионов России. Также Центр правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта, который называет своим лидером Владимира Путина, намерен оказать уволенной журналистке юридическую помощь.
Глава городского округа Урюпинск Юрий Хорошеньков уволил главного редактора «Урюпинской правды» за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата, пишет «Российская газета». Урюпинский городской суд принял к производству иск Шушлебиной о восстановлении на работе в прежней должности.
«Считаю, что меня уволили по надуманному поводу. Любое кадровое решение должно иметь обоснованную причину. Могу сказать, что на моем счету не было никаких дисциплинарных взысканий, а «Урюпинская правда» пользуется спросом у наших читателей. Я делаю все, чтобы ответственно и качественно выполнять свою работу. Завтра будет суд и надеюсь, что благодаря его решению удастся восстановить справедливость», – отметила Шушлебина.
Между тем, по сведениям источника в администрации городского округа город Урюпинск, на сегодняшнем заседании суда администрация города намерена выразить готовность в восстановлении Ольги Шушлебиной на работе с выплатой компенсацией. "Причиной конфликта стали вовсе не эти фотографии, а взаимные претензии двух руководителей друг к другу и понимание невозможности работать дальше вместе. Ольга Шушлебина, конечно, творческий и заслуженный человек, но не святая, не любит признавать своих ошибок и промахов. В этом причина сложившейся ситуации. Но есть желание погасить этот конфликт", - прокомментировал собеседник ИА "Высота 102".
Фото сайта ОНФ.

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