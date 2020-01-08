Новогодний "подарок" от УК: жителям дома под Волгоградом пригрозили отключить интернет

В недоумении от новогоднего "сюрприза" пребывают жители дома №11 микрорайона Опытная станция ВИР города Краснослободска, который находится в управлении ООО «СК «Ресурс»». Как сообщили ИА "Высота 102" собственники квартир, в декабре прошлого года они обратились к руководству УК с заявлением о необходимости определить состав общего имущества, а также порядок и стоимость его использования сторонними лицами и организациями. Однако люди получили отказ в проведении собрания, аргументированный "отсутствием" условий для проведения собрания, хотя все предыдущие собрания, проводимые самостоятельно управляющей компанией, проходили в тех же отсутствующих условиях.

"В результате на дверях подъезда мы обнаружили объявления, суть которых в том, что "отключим вам интернет, чтобы не жаловались". То есть, вместо оказания содействия и проведения собрания по вопросу установления порядка и стоимости размещения оборудования, управляющая организация решила ничего не делать в пользу собственников, а решить" вопрос отключением", - заключили люди. Они считают действия их управляющей компании произволом и готовят заявления в профильные органы.