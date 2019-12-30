Губернатор Волгоградской области озвучил прогноз погоды на январь

Общество 30.12.2019 12:40
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30.12.2019 12:40
Совещание по вопросам обеспечения комплексной безопасности жителей и актуализации задач по организации работы оперативных, коммунальных и социальных служб провел сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации области, отдельные поручения главой региона даны по организации работы дорожных, спасательных и коммунальных служб в связи с прогнозируемыми нестабильными погодными условиями. «По информации Гидрометцентра, в январе на территории Волгоградской области средняя температура будет выше среднегодовой нормы. Прогнозируется чередование заморозков и оттепелей; высока вероятность обильных кратковременных осадков с усилением ветра, гололедными явлениями, обледенением проводов. Поэтому главам муниципальных образований, всем ответственным необходимо сохранять повышенную готовность для предотвращения и ликвидации последствий осложнения дорожно-транспортной обстановки, вызванной неблагоприятными погодными условиями», - сказал губернатор.
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