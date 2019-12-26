Волжские полицейские готовы заплатить 200 тысяч рублей за «Алексея Рудольфовича»





Волжские полицейские объявили вознаграждение в размере 200 тысяч рублей за информацию о разыскиваемом мошеннике. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области,

на протяжении длительного времени в управление МВД России по г. Волжскому поступают заявления граждан, пострадавших при схожих обстоятельствах от действий телефонного мошенника.

Неизвестный, представляясь «Алексеем Рудольфовичем», обзванивая волжских пенсионеров, сообщаем им о якобы совершенных их родственниками ДТП. Под предлогом не привлечения к ответственности, волжанам предлагается передать крупные денежные суммы, за которыми приезжают курьеры. Волжские полицейские уже задержали более 10 курьеров – водителей такси, которые получив деньги, переводили их организатору преступной деятельности.

Сотрудниками полиции по данным фактам проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, однако личность основного фигуранта не установлена.

Граждан, обладающих информацией о личности причастного к совершению преступлений, просят сообщать информацию по телефонам: дежурная часть Управления МВД России по г. Волжскому (8443) 41-56-56, 41-56-92, телефон Управления уголовного розыска Главка (8442) 93-78-53, либо +7 9377217111 (оперативный сотрудник).

Конфиденциальность сведений гарантируется.