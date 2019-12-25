Общество

В Волгограде вспомнили погибших в Афганистане

Общество 25.12.2019 17:51
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25.12.2019 17:51


В Волгограде в парке Памяти сегодня вспомнили погибших в Афганистане советских воинов. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня к памятнику афганцам пришли как и участники тех трагических событий в истории страны, так и родственники не вернувшихся из далекой страны. 
Напомним, сегодня отмечается 40 лет со дня ввода советских войск в Афганистан. 25 декабря 1979 года советские войска перешли границу этой страны и остались там на девять лет. Вчерашним мальчишкам пришлось воевать с хорошо обученным противником, а родственники получали вместо своих сыновей цинковые гробы. Всего за время боевых действий в Афганистане погиб 15 051 человек. 

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