Телеком

«Почта Банк» внедрил удаленную идентификацию через мобильное приложение «Биометрия»

Телеком 23.12.2019 17:04 Новости компаний
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23.12.2019 17:04 Новости компаний


«Ростелеком» представил мобильное приложение «Биометрия» для устройств, работающих на операционной системе (ОС) iOS. Приложение предназначено для удаленной идентификации клиентов с помощью Единой биометрической системы. Ранее аналогичное приложение было запущено для владельцев смартфонов на базе ОС Android. «Почта Банк» стал первой финансовой организацией, которая внедрила удаленную идентификацию через мобильное приложение «Ростелекома», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
«Биометрия» — это первое защищенное отечественное мобильное приложение со встроенным алгоритмом шифрования, которое опубликовано в официальных магазинах приложений AppStore и GooglePlay. Приложение позволяет тем, кто ранее сдал биометрические данные в Единую биометрическую систему не выходя из дома стать клиентом любого банка. Для того чтобы открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать банковский перевод, нужно авторизоваться на портале госуслуг и подтвердить свои данные в Единой биометрической системе, произнеся случайно сгенерированную числовую последовательность.
С помощью мобильного приложения «Биометрия» пользователь может записать короткое видео (глядя в камеру назвать определенную последовательность цифр) и отправить запись по защищенному каналу связи для сравнения с шаблоном, который хранится в Единой биометрической системе. Если система опознала человека с вероятностью выше 99,99%, приложение сообщит об успешной проверке, и пользователь получит доступ к финансовым услугам.
Приложение позволяет в онлайн-режиме проверить статус биометрии, а также найти ближайшее отделение для регистрации, если пользователь еще не создал цифровой образ. В «Биометрии» также реализован демонстрационный режим, который показывает весь процесс биометрической идентификации, не открывая счет в банке.
«Главные принципы создания Единой биометрической системы — это доступность сервисов и безопасность пользователей. Для этого мы создали экосистему доступа к услугам банков через веб- и мобильные устройства. Мобильное приложение “Биометрия” стало первым в России защищенным приложением, опубликованном в официальных магазинах приложений. Мы прошли большой путь с регуляторами и владельцами магазинов приложений и сегодня можем сказать, что открытие счетов с использованием биометрии доступно пользователям всех популярных устройств», — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.
«Мы первыми среди российских банков внедрили в интернет-банке и мобильном приложении удаленную идентификацию на базе Единой биометрической системы и доступ к услугам банка. Каждый может сам выбрать наиболее удобный для него способ удаленной коммуникации с банком без визита в отделение. А теперь, с запуском приложения “Ростелекома”, все возможности и преимущества удаленного обслуживания с помощью Единой биометрической системы доступны любому человеку независимо оттого, на какой ОС работает его смартфон. В нашем банке при помощи биометрических технологий можно получить весь спектр услуг: открыть счет или вклад, подать заявку на кредит, совершить перевод и платеж», — отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка» Анастасия Масленникова.

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