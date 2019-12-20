Общество 20.12.2019 14:25
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20.12.2019 14:25
Уведомления о задолженности в различные виды бюджетов, которые рассылаются волгоградским предпринимателям, обходятся порой государству в несколько раз дороже суммы самого долга. Как рассказал ИА «Высота 102» один из бизнесменов, недавно ему напомнили о недоимке по страховым взносам в размере аж 3 рублей и о начисленных пени в размере 5,97 рублей. Соответствующее уведомление он получил по почте. Однако, судя по суммам, проставленным в штемпелях, на рассылку документа было потрачено 50 рублей. «В чем смысл получить с меня копеечный долг, а потратить на него рубль? – удивляется предприниматель. – По меньшей мере странно, что так неэффективно расходуются бюджетные средства».
Как ранее поясняли в федеральных органах, рассылка долговых уведомлений является обязательной, невзирая на суммы задолженности. «Мы действуем согласно ведомственным инструкциям. Решить эту проблему можно было, например, с помощью введения долговой амнистии, которая бы коснулась небольших сумм», - высказал свое мнение один из руководителей территориального управления федерального ведомства.
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